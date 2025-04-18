Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesi devam ediyor

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılıp ameliyat edilen DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in doktorları ‘hayati riskin sürdüğünü’ duyurdu.

Önder, salı gecesi 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmış, aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı.

Önder’in ameliyatı 12 saate yakın sürmüş, dün yoğun bakıma alınmıştı.

Hastane, Önder’e bypass yapıldığını ve aort kapağının değiştirildiğini fakat buna rağmen kalbin sağ yarısının iyi kasılmadığını duyurmuştu. Dünse tedaviye iyi yanıt verdiği açıklanmıştı.

Son duruma ilişkin açıklama yapan hastane yönetimi ‘hayati tehlikenin sürdüğünü’ duyurdu.

Açıklama şöyle:

“Hastamız sayın Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor.

İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir.”





