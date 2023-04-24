Sinan Oğan: Muharrem beyi ne kadar çok dinlerlerse o kadar oyu düşecek

Ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘insanlar tarafından ne kadar çok dinlenirse o kadar oy kaybedeceğini’ söyledi.

Görsel: Youtube

Babala TV’nin ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına katılan Oğan’a bir genç tarafından şu soru soruldu: “Bence cumhurbaşkanı adayında olması gereken bütün nitelikler sizde var fazlasıyla. Anketlere bakacak olursak da en az oyu alan aday siz olarak gözüküyorsunuz maalesef. Ters bir ilişki var, bunu nasıl açıklarsınız.”

‘Beni dinledikçe sevecekler’

Oğan da şu yanıtı verdi:

*Beni Türk milleti tanıdıkça sevecek emin olun. Yeter ki biraz tanınmaya… Biraz söylediklerimizi, tarzımızı, duruşumuzu öğrensin insanlar. Dinledikçe sevecekler.

*Tayyip beyi dinledikçe daha çok nefret edecekler. Kemal beyi dinledikçe daha çok yorulacaklar çünkü sürekli muhalefette. Muharrem beyi ne kadar çok dinlerlerse o kadar oyu düşecek. Ama Sinan Oğan’ı dinledikçe seveceksiniz.

İnce, Whatsapp mesajıyla ittifaktan ayrılmıştı

Geçtiğimiz aylarda Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi bir süredir ittifak içindeydi.

Sinan Oğan’ın ittifak ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Muharrem İnce’nin bu ittifaktan WhatsApp mesajıyla ayrıldığını duyurmuştu.

İttifaktaki Doğru Parti de Oğan’ın adaylığının duyurulduğu gün “Üçüncü aday Erdoğan’a yarar” sloganıyla ittifaktan ayrılmıştı.

Daha sonra ata ittifakı duyurulup Sinan Oğan aday gösterilmişti.

‘HDP’yi kilit parti olmaktan çıkarmak için’ yola çıkmıştı

Söz konusu milliyetçi ittifak, Zafer ve Memleket partileri olmadan Eylül 2022’de ‘Türkiye İttifakı Partisi’ çatısı altında toplanıp cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan’ı gösterme kararı almıştı.

Hedeflenen parti hayata geçmese de Oğan, amaçlarının ‘yüzde 20’lik kararsız kitleyi ikna etmek ve HDP’yi kilit rol olmaktan çıkarmak olduğunu’ söylemişti:

*İkinci turda HDP kime destek verirse o kazanacak. HDP kilit parti konumuna geliyor. Biz bağımsız bir Türk milliyetçisi aday çıkarsak, yüzde 20’lik kararsızların yarısı bu adaya verse ikinci turda kimse HDP’nin kapısını çalamaz. Türk milliyetçileriyle pazarlık yapar. HDP’nin kilit konumu ortadan kalkar.

*Tayyip Bey ile Kemal Bey ciddi kavgaya tutuşacak. İnsanlar yorulmuş. Genç, dinamik ve yeni bir yüzün Macron gibi aradan sıyrılma ihtimali var. Birinci hedef, HDP’yi kilit parti olmaktan çıkarmak, milliyetçileri bir araya getirmek ve sıyrılma şansı varsa ikinci tura kalmak.