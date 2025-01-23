Silifke'nin yoğurduna AB'den coğrafi işaret

Mersin’in ilçesi Silifke’nin yoğurdu Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

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Yoğurt adını Mersin’in Silifke ilçesinden alıyor.

Şubat 2022’de Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın tescillediği yoğurda AB de coğrafi işaret tescili verdi.

Oda başkanı Nurettin Kaynar yoğurtla ilgili tescil verildiği dönem şunları söylemişti:

“Türkülerle meşhur Silifke yoğurdu Avrupa’da da biliniyor. Daha kaliteli, güzel yöresel yoğurt yapıp tüketicimize sunacağız.”

AB’den coğrafi işaret tescili alan 30’uncu ürünün Silifke yoğurdu olduğunu bugün duyuran Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

* Silifke ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kaynar’ı, yönetim kurulunu, meclisi ve emeği geçen herkesi kutluyorum.

* Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz.

* AB süreci devam eden 70 coğrafi işaret ve üç geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.