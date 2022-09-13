Suluova’nın ‘kırmızı altını’na coğrafi işaret

Amasya’nın Suluova ilçesinde yetiştirilen ‘Suluova soğanı’ Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Amasya Valiliği ile Suluova Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleri sonucu coğrafi işaret alan Suluova soğanını çiftçiler ‘kırmızı altın’ diye nitelendiriyor.

Vali Mustafa Masatlı, Amasya’nın Türkiye genelinde soğan üretiminde üçüncü sırada yer aldığını, Suluova soğanının kendine özgü özellikleriyle iç ve dış pazarlarda tercih edilen bir ürün olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Coğrafi işaret bizim önemli konularımızdan bir tanesidir. Almış olduğunuz her eşya ve yemiş olduğunuz her üründe kalite, marka arıyorsunuz. İşte bu marka ve kalite de coğrafi işaretlerle oluyor. 14’üncü coğrafi işaretli ürünümüz Suluova soğanıdır. Coğrafi işaretinin tesciliyle ürünümüz daha da değer kazanacak ve yurt dışında bilinirliği artacaktır. ”

Avrupa ülkelerinin tarımsal ürünlerde kaliteli ve tescilli ürünleri tercih ettiğine işaret eden Masatlı, üreticilerin kaliteli soğan üretimini arttırarak tarımsal üretime üst seviyede katkı sunmaları gerektiğini belirtti.

Masatlı, coğrafi işaret belgesini Suluova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Turgut Aksu’ya verdi. Belgenin alınması üzerine düzenlenen toplantıya katılanlar soğanla yapılan yemekler ikram edildi.