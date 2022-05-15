Silifke’de, zehirli kestane toplamak için daldılar

Mersin’in Silifke ilçesinde, istilacı türdeki uzun dikenli zehirli deniz kestanelerinin tespiti için dalış etkinliği düzenlendi.

Fotoğraflar: AA

Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas öncülüğünde, sahil şeridinin doğal ve yapay resiflerindeki uzun dikenli deniz kestanelerinin incelenmesi için başlatılan proje kapsamında, Ayas ve Slow Fish Mersin ekibinden dalgıçlar, turizm beldeleri Narlıkuyu ve Kızkalesi arasındaki iki alanda daldı.

Yaralanmaya sebep olabilir

Ekip, 10 metre derinlikte zehirli iğneleri olduğu tespit edilen 34 deniz kestanesi toplarken Aras şunları söyledi: “Uzun dikenli deniz kestanesinin dikenlerinin içerisinde zehir var. Bu dikenler bir insana battığı zaman ciddi yaralanmalara sebep olabiliyor. Biz bunların hem ekosistemle biyoçeşitliliğe hem de sosyal anlamda turizm ve ekonomik alandaki etkilerine bakmak için projeyi yürütüyoruz. Toplam 18 metrekarelik alanda 34 deniz kestanesiyle karşılaştık. Temizlenen bu alanlarda tekrar sayımlar yapacağız.”

Türün Kızıldeniz’den geldiğini değerlendirdikleri aktaran Ayas, sahil kesiminde bulunmasının insan sağlığı ve turizm açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Slow Fish Mersin ekibinin sözcüsü Ezgi Biçer Uçar da ”İlerleyen günlerde de aslan balığı üzerine de bir dalış etkinliğimiz olacak. Biz, bu türdeki kestanenin insanlar tarafından tüketilmesini sağlayarak istilacı türlerle mücadele etmeyi planlıyoruz” dedi.