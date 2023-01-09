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Yaramazlara biraz batar!

Kaman’ın ‘besmeç’ yemeğine coğrafi işaret

Kırşehir’in Kaman ilçesine özgü yöresel besmeç yemeği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Kaman’ın ‘besmeç’ yemeği coğrafi işaretle tescillendi

Besmeç, Kaman’da halkın sıklıkla tükettiği bir köfte türü olarak biliniyor. Kıymayla hazırlanan ve dövülerek yapılan köftede bulgur ana malzeme olarak kullanılıyor.


Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak, besmecin sadece Kaman’a özgü olduğunu ve bu geleneksel tadın artık coğrafi işaretle tescilli hale gelmesinden mutluluk duyduklarını aktardı:

“Coğrafi işaret sayesinde, belirlenen standartlara göre üretilecek olan bu meşhur lezzetimizin marka değerini de korumuş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

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