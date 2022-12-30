SGK’da EYT yoğunluğu: Yarın da açık olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, EYT yoğunluğu dolayısıyla il müdürlükleri ve merkezlerinin yarın 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceğini açıkladı.

İstanbul’da EYT’li vatandaşlar, SGK Müdürlükleri önünde kuyruk oluşturdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını söylemesinin ardından yurttaşlar işlemlerini başlatmak için dün sabah saatlerinden itibaren SGK önünde kuyruğa girmişti.

SGK, yaşanan yoğunluğun ardından mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyurdu:

“Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimize yapılan borçlanma başvurularının yoğunluğu göz önünde bulundurularak vatandaşlarımızın borçlanma başvurularının alınması adına tüm Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Güvenlik Merkezlerimiz 31/12/2022 günü (Cumartesi) 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir.”

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından birçok şehirde eksik prim günleri için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklarla yeni düzenleme konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, dün itibarıyla SGK müdürlüklerinin önlerinde yoğunluk oluşturdu.