Bakan Bilgin’e göre EYT’nin maliyeti 100 milyar liranın üzerinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin maliyetinin 100 milyar liranın üzerinde olduğunu söyledi.

Fotoğraf: TRT Haber

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dün duyurduğu EYT düzenlemesine göre yaş sınırı uygulanmayacak ve 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak.

Reuters’ın başvurduğu iki ekonomist, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme kapsamında tek seferlik tazminatların 300 milyar lira, kamuya yıllık maaş ödemelerininse yaklaşık 150 milyar lira olacağını hesaplamıştı.

Bakan Bilgin, TRT Haber’de konuya ilişkin soruları yanıtladı. Bilgin’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

* (EYT düzenlemesi) Süreç aşama aşama ilerleyecek. Meclis kararını verecek. Ocak ayı içinde Meclis’e ileteceğiz. Üzerimize düşen görev sorumluluğunu tamamladık.

* Kimsenin maaşında bir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa o şekilde olacak. Meclis sürecinden sonra EYT’lilerin ilk maaşı ne zaman alacağı belli olacak.

EYT başlangıcın hesaplama yaparken kendi maaliyetlerimize baktık. SGK’ya, Maliye’ye getireceği yüke baktık. Konuyu Maliye Bakanımızla da görüştüm. Kredi garanti fonundan bir destek istedik. Doğrudan işçiye verilmesi yönünde bir görüşümüz vardı.

* EYT’den dolayı ayrılan, işine devam etmek isteyen işçiye 5 puanlık prim desteği verilecek. Tecrübeli işçinin devam etmesi ve işverenin mağduriyet yaşamaması için önemli bir konu bu. Teknik işçiliklerini kaybetmek istemiyor işverenler.

* 100 milyarın üzerinde bir maliyet var ama bizim bütçe imkanlarımız içerisinde karşılanabilecek bir maliyet bu. Yaklaşık 500 bin civarında kamuda çalışan var bunlar çalışmaya devam edecek.

* Kamuoyunda “Asgari ücrete yüzde 50 yapıldı, bize de olur mu” gibi fikirler duyuyoruz. Adı üzerinde asgari ücret bu. Memur yılda iki defa alıyor. Enflasyon belli olduktan sonra memur zammını gözden geçireceğiz. Bütün çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Tahribattan koruyacak bir düzenleme yapacağız.

* Türkiye’de sendikalaşma oranı çok düşük. TRT’de mesela bu var ancak özel televizyonların neredeyse hiçbirinde sendika yok. Eskiden bu oran basında çok fazlaydı. Bunun birçok sebebi var tabi. Yasal sebeplerinden birisi iş kolu-işletme ayrımı var. Onun düzenlenmesi lazım. Askeri darbe döneminden kalma durumlar var. Bunları düzenleyeceğiz. Sendikalı örgütlenmenin engellerini kaldıracak bir yasal düzenleme yapacağız.