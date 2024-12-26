Sabah: DEM Partililer bugün ya da yarın İmralı'ya gidiyor

İktidara yakın Sabah gazetesi, DEM Partili Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’in bugün veya yarın İmralı Cezaevi’ne gideceğini yazdı.

İmralı Cezaevi. (AA)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de PKK lideri Abdullah Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Bahçeli, 27 Kasım’daysa çağrının arkasında olduğunu yineleyerek şöyle demişti: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”

Aynı gün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan’ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan’la görüşme başvurusuyla ilgili kararın bütçe görüşmelerinden sonra verileceğini söylemişti.

ANKA Haber Ajansı, 20 Aralık’ta ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı ziyaretine onay verdiğini, 10 gün içinde ziyaret gerçekleşebileceğini’ duyurmuştu.

DEM Parti kendilerine henüz resmi dönüş yapılmadığını açıklamıştı.

Sabah gazetesi ziyaretin bugün ya da yarın yapılacağını yazdı.

‘Heyette Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan olacak’

Haberde şöyle dendi:

“DEM Parti’nin talebine olumlu yanıt verildiği ve görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşeceği öğrenildi. Hava koşullarının uygun olmaması halindeyse başka bir tarih gündeme gelebilecek.

DEM Parti’den, İmralı’ya gidecek heyette yer alacak isimler de belli oldu. DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan görüşmeyi gerçekleştirecek.”