Temelli'den İmralı açıklaması: Henüz resmi dönüş yok

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı’yı ziyaret başvurularına ‘henüz resmi dönüş yapılmadığını’ açıkladı.

İmralı Cezaevi. (AA)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim’de PKK lideri Abdullah Öcalan’a şu çağrıyı yapmıştı: “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.

Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

Bahçeli, 27 Kasım’daysa çağrının arkasında olduğunu yineleyerek şöyle demişti: “İmralı’yla DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmesizin yapılmasını bekliyoruz, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz.”

Açıklama sonrası DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlu, Öcalan’ın tutuklu olduğu İmralı Cezaevi’ne gitmek için resmen Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin Abdullah Öcalan’la görüşme başvurusuyla ilgili kararın bütçe görüşmelerinden sonra verileceğini söylemişti.

ANKA Haber Ajansı, 20 Aralık’ta ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı ziyaretine onay verdiğini, 10 gün içinde ziyaret gerçekleşebileceğini’ duyurmuştu.

‘Henüz dönüş yok’

Meclis’te konuşan Temelli kendilerine henüz resmi dönüş yapılmadığını söyledi:

“Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil. Bize dönüş olursa bunu hemen basınla, hem kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu değil.

Tabii çeşitli yorumlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor hatta MHP genel başkanı da bu konuda açıklama yapıyor, beklentilerini dile getiriyor ama resmi bir dönüş hala söz konusu olmadı.”