Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 16,7’ye çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ben hocama (Necmettin Erbakan) senden daha yakın oldum” diyerek kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Sadece şunu diyorum; ben hocamın yanında bulundum, sizinle de yan yana durduk ama ben hiçbir zaman gömlek çıkarmadım.”