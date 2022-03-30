Diken

Yaramazlara biraz batar!

Rusya’da yıllık enflasyon Eylül 2015’ten bu yana en yüksek seviyede


Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 15,7’yle Eylül 2015’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Rusya Federal İstatistik Kurumu’nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatları 19-25 Mart’ı kapsayan haftada önemli oranda arttı.


Söz konusu dönemde haftalık enflasyon oranı yüzde 1,1 olurken, yıllık enflasyon da 1,1 puan artarak Eylül 2015’ten bu yana ilk defa yüzde 15,7’e çıktı.

Şeker fiyatları 19-25 Mart’ta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,5 artarken, soğan yüzde 18,3, lahana ise yüzde 15,9 arttı.

Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20’ye çıkacağını öngörüyor.

SON HABERLER

Rus petrolünde rota değişiyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ihraç edilen petrolün rotasındaki değişim dikkat çekici. Avrupa’ya sattığı petrol belirgin şekilde azalırken, Asyalı alıcılar öne çıkmaya başladı.

TFF’de ‘sorumluluk’ istifası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan, hakem ve gözlemcilerle ilgili kararın bozulmasının ardından istifa etti.