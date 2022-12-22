Rusya: Zelenski’nin Beyaz Saray ziyareti ABD ve Ukrayna’nın barış istemediğini gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin ABD’deki görüşmelerinin, Ukrayna ve ABD’nin barış istemediğini gösterdiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Zelenski, ülkesindeki savaşın 300. gününde ilk yurt dışı ziyaretini ABD’ye yapmıştı. Aynı gün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurmuştu.

AA’nın haberine göre Zaharova, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında Zelenski’nin ziyaretini şöyle değerlendirdi: “Bu ziyaretin amacı belliydi. Zelenski, yeniden maddi ve askeri yardım talep etmek için gitti. Hatta bu maddi destekten yararlanacak olanlar Zelenski’yi ABD’ye getirdi. Washington’daki görüşmeler ne Ukrayna ne de ABD’nin barış istediğini gösterdi. Onlar, çatışmaların sürmesinden yanadır.”

Batı’nın Ukrayna’ya destek sağladığına dikkati çeken Zaharova, devamında şunları dedi: “Batı, Rusya’yla uzun süreli bir yüzleşmeden yana. Batı’nın Kiev yönetimine sağladığı destek bunu doğruluyor. Rus yönetiminin de belirttiği gibi, sahadaki durum ve ilgili gerçekler dikkate alınarak özel askeri operasyon kapsamındaki tüm hedeflere ulaşılacak.”

Almanya’nın çağrısına ret

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, ‘Ukrayna’daki çatışmaların sonlandırılması için müzakere edilmesi gerektiği’ yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova şunları kaydetti:

“Alman yönetimi, bu tür çağrılarla birlikte Kiev yönetimine silah göndermeye devam ediyor, Avrupa Birliği’nin (AB) ülkemize karşı yürüttüğü ekonomik savaşın koordinatörlüğünü yapmaya çalışıyor. Almanya, kendi kendisini meseleye taraf yaptı ve bu nedenle arabulucu rolünü üstlenemez.”