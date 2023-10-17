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Yaramazlara biraz batar!

Rusya ve BAE BMGK’yi hastane saldırısı gündemiyle acil toplantıya çağırdı

Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze’deki hastane saldırısını görüşmek için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Fotoğraf: Arşiv (AA)

AA’nın haberine göre BAE’nin BM nezdinde Daimi Temsilciliği, toplantı çağrısını sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla duyurdu.


Mesajda, “Gazze’deki hastaneye düzenlenen saldırının ardından BAE ve Rusya, BMGK’yi Filistin’deki durumu görüşmek için acil toplantıya çağırdı” ifadesi kullanıldı.

BMGK’nin Dönem Başkanlığını yürüten Brezilya Daimi Temsilciliği’nden AA’ya yapılan açıklamada, toplantı çağrısının görüşüldüğü, henüz karar alınmadığı bildirildi.

İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500’e yükseldiği kaydedilmişti.

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