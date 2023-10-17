İsrail’den vatandaşlarına çağrı: Türkiye’yi terk edin

İsrail, en az 500 kişinin ölümüne neden olan Gazze’deki hastane saldırısından sonra Türkiye’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi.

Fotoğraf: AA

BBC Türkçe’nin İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi’nden aktardığına göre, en üste çıkarılan alarm seviyesiyle, Türkiye’de bulunan İsrail vatandaşlarının buradan ayrılması istendi.

Habere göre, Fas’taki İsrail vatandaşlarına da ‘dikkatli olma’ çağrısı yapıldı.

Bu arada hastane saldırısı sonrası, İsrail devletine ait Türkiye’deki merkezlerin çevresinde ve çoğu noktada protestolar başladı.