Rusya, Shell’in de ortak olduğu doğalgaz ve petrol sahasına el koydu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, petrol devi Shell’in de hissedar olduğu Rusya’nın doğusunda bulunan Sahalin-2 isimli doğalgaz ve petrol sahasına el koymak için kararname imzaladı.

Sahalin-2 sahası, dünya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) üretiminin yüzde 4’ünü oluşturuyor.

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Ukrayna’nın işgali nedeniyle artan ekonomik sıkıntılar Rusya’dan gelen bu hamle Britanyalı petrol devi Shell’i ve Japonyalı şirketler Mitsui ve Mitsubishi’yi ülkedeki yatırımlarını terk etmek zorunda bırakabilir. Shell her ne kadar projeyi terk etmek için potansiyel alıcılarla müzakere yürütüyor olsa da, Japon şirketler planlarını açıklamamıştı.

Kararnamede yeni bir şirketin Sahalin Enerji Yatırım Şirketi’ni tüm hakları ve yükümlülükleriyle devralacağı belirtildi. Sahalin’de, Japonya’nın iki şirketi ve Shell’in hisselerinin toplamı yüzde 50’nin altında.

Beş sayfalık metninde, yabancı hissedarların konsorsiyumda yer almaya devam edip etmeyeceğine Kremlin tarafından karar verileceği yazıldı.

Shell sözcüsü, “Shell hissedar olarak her zaman Sahalin-2’nin çıkarları doğrultusunda ve uygulanabilir tüm yasal gerekliliklere göre hareket etmiştir. Kararnameden haberimiz var ve kapsamını inceliyoruz” dedi.

Öte yandan Japonya, daha önce çekilmesi talep edilse dahi Sahalin projesindeki haklarından vazgeçmeyeceğini açıklamıştı. Sahalin, enerji güvenliği açısından Japonya için büyük önem taşıyor.