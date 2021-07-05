Rusya 12-17 yaş grubunda aşı denemelerine başladı

Rusya’da Sputnik V aşısının 12-17 yaş arasındaki çocuklarda ilk denemelerine başlandı. Başlangıç olarak daha önce corona virüsü kapmamış ve herhangi bir hastalığı olmayan 100 çocuk aşılanacak.

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Delta varyantının etkili olduğu Rusya’da dün 697 kişi hayatının kaybetmesiyle, pandeminin başından beri en yüksek günlük ölüm sayısına ulaşılırken, bunda beş gün üst üste rekor kırılmış oldu. Ülkede Covid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısı 136 bin 565’e kadar çıktı.

Ölü sayısının artması yetkilileri bir dizi önlem almaya iterken, yerel yönetimler aşılama kampanyasının hızlanması için harekete geçti.

AP’nin haberine göre vakaların ve ölümlerin en yoğun yaşandığı başkent Moskova’nın belediye başkan yardımcısı Anastasia Rakova, 12-17 yaş arasındaki çocuklara uygulanacak Sputnik V aşısının, yetişkinlere yapılandan daha ‘hafif’ bir doz olacağını söyledi.

Resmi rakamlara göre ülkede son 24 saatte 24 bin 439 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 561 bin 360’a çıktı.

146 milyonluk nüfusa sahip ülkede şu ana kadar 23 milyon doz aşı yapılabildi; 13 milyonluk Moskova’da ise ancak 2,6 milyon doz aşı uygulanabildi.