Reuters: Swap anlaşması için görüşülen ülkeler arasında Azerbaycan öne çıkıyor

Merkez Bankası’nın (MB) swap anlaşması için bir çok ülkeyle varolan görüşmeleri hızlandırırken Reuters’a bilgi veren kaynaklar görüşmeler arasında en çabuk tamamlanabilecek ülkelerin başında Azerbaycan’ın geldiğini söyledi.

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Reuters’a konuşan dört kaynak, Azerbaycan dışında görüşülen ülkeler arasında Malezya ve Güney Kore’nin de öne çıktığını ifade etti. Öte yandan görüşülen ülkeler arasında Rusya, Britanya ve bazı diğer Asya ülkeleri de yer alıyor.

Kaynaklar Katar’la 15 milyar dolar tutarındaki swap anlaşmasının artırılmasına yönelik bir çalışmanın da sürdürüldüğünü belirtiyorlar.

Kaynakların verdiği bilgilere göre, görüşmeler bu ülkelerle de sınırlı değil ve dış ticaret hadlerinin izin verdiği ve yerel paralarla ticaret yapılabilecek tüm ülkelerle swap anlaşması çalışmaları yapılıyor. Birçok ülkeyle başlatılan görüşmelere bu dönemde hız verilirken, ticaret hadleri açısından Asya ülkeleri swap anlaşmasının kullanılabilirliğinde öne çıkıyor.

TCMB’nin Çin ile 6 Katar ile de 15 milyar dolar tutarında swap anlaşması bulunuyor. Bankanın bilinen bir başka swap anlaşması yok.

Swap ve rezervler

Swap anlaşmasında, iki taraf arasında, belirlenen tutarda bir para başka bir parayla değiştiriliyor. Değiştirilen ana paralar belirli bir süre sonunda geri veriliyor. Bu durumda MB’nin döviz rezervi kağıt üstünde artmış olsa da bu net rezerve yansımıyor.

Son olarak, Çin’le 2,4 milyar dolarlık mevcut swap anlaşması 3,6 milyar dolarlık yeni anlaşmayla genişletilerek toplamda 6 milyar dolara çıkarılmıştı. MB’nin Katar’la da 15 milyar dolar swap anlaşması bulunuyor.

MB’nin rezervleri son dönemde en çok tartışılan konulardan biri. Rezervden harcanan 128 milyar doların akıbeti halen bilinmezken, net rezervin miktarı konusunda da ‘kafa karışıklığı’ bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Merkez Bankası’nın döviz rezervinin 100 milyar dolar seviyesine ulaştığını’ söylese de MB verilerinden yola çıkan ekonomistler net rezervlerin eksi 56 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtiyor.