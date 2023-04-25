Phaselis’te inşaat mahkeme kararına rağmen devam ediyor

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Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Phaselis Antik Kenti’ndeki plaj projelerinin inşaatı yürütmeyi durdurma kararına rağmen devam ediyor. Alandaki inşaatı görüntülemek isteyen gönüllüler, jandarma ekipleri tarafından engellendi.

Görsel: Twitter

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Phaselis Antik Kenti’nde iki ayrı plaj işletmesi için Safa Inşaat’a ihale vermişti. Bölge, 1’inci derece arkeolojik SİT alanı statüsündeki koruma alanı içerisinde yer alıyor.

1000 metreküpten fazla beton malzemenin de kullanılacağı projenin inşası için PVC, demir ve alüminyum gibi malzemelerin yanı sıra yoğun olarak ahşap kullanılması planlanmıştı. Bir kısmı tarım arazisi niteliğindeki özel mülk arazinin tamamı Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor.

20 Şubat’ta ağır iş makineleriyle Alacasu Koyu’nda başlayan inşaat Bostanlık Koyu’na da sıçramıştı.

Projeye karşı sivil toplum kuruluşları, doğa savunucuları ve meslek odaları tarafından beş ayrı dava açılmıştı.

Antalya 3’üncü İdari Mahkemesi, 13 Nisan’da ‘telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği’ gerekçesiyle projenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Bayram sebebiyle duran inşaat çalışmaları bugün mahkeme kararına rağmen Bostanlık Koyu’nda tekrar başladı.

“Hukuken aykırı hareketler yapılıyor. Biz kime güveneceğiz”@Phaselisdokunma hareketinden arkadaşlarımız mahkeme kararının uygulanması için çaba sarf ederken jandarma engeli ile karşılaştı ve şu anda savcılık başvurusu için yola çıktılar!#Phaselisedokunma #DoğaKazanacak pic.twitter.com/TGmq0I1rTs — Phaselis İnisiyatifi (@phaselisins) April 25, 2023

Jandarma ve işçiler alandaki gönüllülere ‘yürütmeyi durdurma kararının kendilerine tebliğ edilmediğini’ söyledi.

Çalışmaları görüntülemek isteyen gönüllü yurttaşlar jandarma tarafından engellendi.

Phaselis’e Dokunma Hareketinden arkadaşlarımız mahkeme kararının uygulanması için çaba sarf ederken jandarma engeli ile karşılaştı!



Yürütmeyi durdurma var, inşaat devam ediyor!



Jandarma kimi kimden koruyor?

Ülkenin kolluk kuvvetleri adaletin ve hukukun yanında değilse kimin… pic.twitter.com/czVfV1nRqB — PhaseliseDokunma (@Phaselisdokunma) April 25, 2023

Bunun üzerine gönüllüler Kemer başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bakanlık ‘büfe kapmaya’ çalışıyor

Diken’in edindiği bilgiye göre koyda çalışan işçilere, beş gün içerisinde proje kapsamındaki büfeyi bitirip başka bir şey yapmama talimatı gitti.

Phaselis’teki inşaatın tepki çeken haberleri duyulduğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı söz konusu projenin ‘alandaki insan yoğunluğunun ihtiyacını karşılamak için’ olduğunu iddia etmişti.

Diken’e konuşan gönüllüler, bakanlığın böyle bir durumda ‘ihtiyaç’ için öncelikle tuvalet yapması gerektiğini söyledi.

Gönüllülere göre ‘büfe aciliyeti’, projenin amacının ‘halka hizmet’ değil ‘alanı ticari işletme haline dönüştürme’ olduğunu ortaya çıkarıyor.

Phaselis’e Dokunma Hareketi’nden Erdal Elginöz, şunları dedi: “Bir an önce kapağı atıp orada bir işletmeyi çalıştırmaya başlamak istiyorlar. Büfeyi beş gün içinde açacaklarmış. İlk yürütmeyi durdurma kararı, diğer açtığımız dört davaya da sirayet edecek ve bir hafta içerisinde hiç çalışamaz hale gelecekler. Şu anda da çalışamazlar ama yürütmeyi durdurma tebligatından önce ne kadar çalışabilirlerse çalışmak istiyorlar.”

Kesin korunacak hassas alan

‘Kesin korunacak hassas alan’ niteliği bulunan Bostanlık Koyu, Antalya’nın en bakir bölgelerinden bir tanesi.

Milli Park ve Uzun Devreli Gelişme Planları’na göre Bostanlık Koyu’nun koruma statüsü Alacasu Koyu’ndan bile yüksek.

Buna rağmen 1’inci derece arkeolojik SİT alanı statüsündeki bölgedeki proje için Çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporu bile alınmadı.