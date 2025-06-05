Papara: Hesaplar incelemede, blokeler kademeli kaldırılacak

Kayyım yönetimindeki ödeme kuruluşu Papara hesapların incelendiğini, ‘sorunsuz hesaplar’daki blokelerin kademeli olarak kaldırılacağını duyurdu.

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‘Yasadışı bahis’ soruşturmasında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 11 kişi tutuklanmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da Papara dahil 10 şirkete kayyım atamıştı.

Dün sosyal medyada platformdaki hesaplara bloke konulduğu yazılmıştı.

Papara’nın konuyla ilgili açıklaması özetle şöyle:

“Soruşturma kapsamında, şüpheli işlemlerin tespit edilebilmesi için öncelikle mevzuatına tabi olduğumuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şirketimizin işlemlerine limitler getirilmiştir.

Eş zamanlı olarak yeni yönetim tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) talimatı ve koordinasyonu ile yapılan incelemeler kapsamında şüpheli olduğu tespit edilen bir kısım hesaplara geçici bloke uygulanmıştır.

Geçici olarak bloke konulan hesaplar detaylı olarak incelenmekte olup, soruşturma konusuyla ilişkili olmadığı belirlenen hesaplardaki blokeler kademeli olarak kaldırılacak, şüpheli hesaplar mevzuat kapsamında ilgili kurumlara raporlanacaktır.”



