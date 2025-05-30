Trabzonspor'dan Papara kararı

Trabzonspor kayyım atanan Papara’yla sponsorluk ilişkilerinin olduğu gibi devam edeceğini duyurdu.

Fotoğraf: Papara Park / X

28 Mayıs sabahı yasadışı bahis soruşturmasında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 13 kişi gözaltına alınmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da Papara dahil 10 şirkete kayyım atamıştı.

Şirket, Trabzonspor’un stadyum ve forma göğüs sponsorluğunu yapıyor. Sponsorluğun devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

Bordo mavili kulüp konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na şu açıklamayı yaptı:

“TMSF tarafından (Papara’ya) atanan yönetim kurulu ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Papara ile olan reklam ve sponsorluk ilişkimizin bugüne kadar olduğu şekilde devam etmesi konusunda mutabık kalınmış olup bundan sonraki süreç atanmış yönetim kurulu ile birlikte yürütülecektir.”

Trabzonspor ve Papara’nın anlaşması

Trabzonspor ve Papara, 2023 Ağustos’ta beş yıllık sponsorluk ve reklam anlaşması yapmıştı.

Sözleşme gereği Papara, bordo mavili kulübe yıllık 236 milyon+KDV olmak üzere toplam KDV dahil 1,4 milyar lira ödeme yapacaktı.

Yıllık bedel her sezon öncesi haziranda açıklanacak olan yıllık enflasyon değişim oranında arttırılacaktı.