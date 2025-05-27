MB duyurdu: Papara'daki ödeme işlemlerine günlük limit getirildi

Merkez Bankası (MB) Papara’daki ödeme işlemlerine geçici günlük limit getirildiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Bu sabah yasadışı bahis soruşturmasında ödeme kuruluşu Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 13 kişi gözaltına alındı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Papara dahil 10 şirkete kayyım atandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu açıklamayı yapmıştı: “Papara sistemlerinde ‘yasadışı bahis’ amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.”

Yerlikaya ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporundan detaylar paylaşmış, 26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasadışı bahis oynatıldığını aktarmıştı.

MB’nin konuya ilişkin açıklamasındaysa atanan kayyımın ardından, Papara’nın ödeme işlemlerine geçici günlük limitler getirileceği, limitlere dair ayrıntıları şirketin duyuracağı bildirildi.

MB’nin açıklaması şöyle:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili diğer kurumların raporlarına istinaden 2024/231483 sayılı soruşturması kapsamında, ilgili Mahkeme tarafından Papara Elektronik Para A.Ş.’ye (Kuruluş) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştır.

İlgili Kurumlarla eşgüdüm içerisinde yürütülecek bu süreçte, Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır. Ayrıntılar, Kuruluş tarafından duyurulacaktır.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir.”