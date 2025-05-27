Trabzonspor'un da stadyum sponsoru olan Papara nedir? Sahibi kimdir?

CİHAN TEKİN

Trabzonspor’un stadyumuna da sponsor olan ödeme kuruluşu Papara, yasadışı bahise önayak olduğu gerekçesiyle kayyıma devredildi. Sahibi Ahmet Faruk Karslı dahil 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Papara nedir, sahibi kimdir?

Fotoğraf: Papara Park / X

Elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşu olan Papara, internet sitesindeki bilgilere göre 23 milyon bireysel kullanıcı, 14 bin üye işyeri ve 8,5 milyar kartlı alışveriş hacmine sahip.

2015’te kurulan ve 2016’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) elektronik para kuruluşu lisansı alan şirketin 1000’den fazla çalışanı ve 8 milyon Papara kart kullanıcısı bulunuyor.

Yine şirketin aktardığı bilgilere göre 2019’da Visa anlaşmalı finans kuruluşları arasına katılan Papara, KPMG’nin dünyanın en önemli finans teknoloji şirketlerini sıraladığı ‘Global FinTech 100’ listesinde.

Şirketin yönetim kurulundaki isimler şöyle: Ahmed Faruk Karslı, Emre Kenci, Cenap Doğru, İlker Diker, Taylan Özgür Kiraz, Volkan Nazmi Metin, Mustafa Yücetepe, Kadir Can Köse, Yiğit Satılmaz, Mehmet Burak Yazgan, Cengiz Sevim.

Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir?

Hukuk fakültesi mezunu olduğu aktarılan Ahmed Faruk Karslı, perakende ve fintek (finansal teknoloji girişimleri için kullanılan kısaltma) sektörlerinde bir girişimci.

Ahmed Faruk Karslı. Fotoğraf: Papara

2015’te Papara Elektronik Para A.Ş.’yi (Papara) kuran karslı 2020-2022 arasında şirketin CEO’suydu.

2021’de çatı olarak kurulan PPR Holding’in de kurucuları arasında. Karslı, Şubat 2025’te Papara CEO’luğunu tekrardan devraldı.

Spor kulüplerine sponsorluk

Ağustos 2023’te Trabzonspor Kulübü’nün stadyumunun isim hakkı için Papara Elektronik Para A.Ş.’yle sponsorluk anlaşması imzalanmıştı.

İmza törenine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve o dönem Papara CEO’su olan Emre Kenci katılmıştı.

Emre Kenci ve Ertuğrul Doğan. Fotoğraf: AA

2023-2024 sezonuyla başlayan anlaşma beş yılı kapsıyordu. Anlaşma gereği stadyumun ismi de ‘Papara Park’ oldu.

İmza töreninde Kenci, Papara’nın ilk spor kulübü sponsorluğu olan Trabzonspor’la ilişkilerinin 2018’den itibaren sürdüğünü belirtmişti.

Papara, Eylül 2024’te Fenerbahçe’nin de resmi sponsorları arasına katıldı

Eylül 2024’te Papara, Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol, Fenerbahçe Kadın Basketbol ve Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımlarının da sporsoru oldu.

Anlaşmayla Papara’nın logosu 2024-2025 sezonunda kadın futbol takımının kol alt yanında, erkek basketbol takımının Türkiye Ligi’nde giyeceği şortlarda sol arkada ve kadın basketbol takımının Avrupa ve Türkiye maçlarında sırt numara altında yer aldı.

Papara, Fenerbahçe taraftarına özel ‘FB Card’ adlı bir kart çıkardı.

Fenerbahçe’nin resmi internet sitesinde Papara hakkında şu bilgiler veriliyor:

* 2015’te finansal hizmetleri herkes için hızlı, kolay, hesaplı ve keyifli hale getirmek amacıyla kurulan Papara; ön ödemeli kartlardan online ödemelere, yurt dışı para transferinden işletmelerin online ve yüz yüze ödeme alma ihtiyaçlarına kadar uçtan uca finansal çözümler sunan bir finansal teknoloji şirketidir.

* Kullanıcı deneyimini her şeyin üzerinde tutan Papara, finansın her alanında hizmet veren bir Super App olma yolunda ilerliyor.

* 20 milyonu aşkın bireysel kullanıcısı ve 4 bin 500’ü aşkın ticari kullanıcısı bulunan Papara, CNBC ve Statista tarafından hazırlanan ‘Dünyanın En İyi FinTech Şirketleri’ listesinde 2023 ve 2024’te üst üste iki kez yer aldı ve Türkiye’den listeye giren tek şirket oldu.

Beşiktaş ile Papara arasında sponsorluk

Haziran 2023’te Papara ile Beşiktaş arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. Lansmana dönemin Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi’yle Kenci de katıldı.

Fotoğraf: Beşiktaş JK

Anlaşmayla 2023-24 sezonunda Papara, Beşiktaş’ın kol ve konç sponsoru oldu. Ayrıca şirket Beşiktaş taraftarlarına özel ‘BJK Card’ adlı bir kart çıkardı.

Çebi, lansmanda şunları söylemişti:

“Beşiktaş Papara’yı, Papara da Beşiktaş’ı benimsedi. Beşiktaş JK olarak biz de bu bağın ortak değerler üzerine temellendiğine inanıyoruz.

Yeni sezon formalarımızı tanıttığımız bu toplantıda müjdesini verdiğimiz taraftarlarımızın gururla cüzdanlarında taşıyacakları BJK Card’la sponsorluk anlaşmamızı duyurduğumuz ilk andan itibaren Beşiktaş taraftarlarının yoğun bir biçimde talep ettiği bir projeyi de hayata geçirmiş olacağız. “

Papara’ya kayyım, sahibine gözaltı

Papara Elektronik Para AŞ’nin ‘yasadışı bahis’ suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 şüpheli bu sabah (27 Mayıs) gözaltına alındı.

İstanbul başsavcılığı açıklamasında Merkez Bankası (MB), MASAK ve başka kurumlardan alınan raporlara göre yasadışı bahis suçunun işlenmesinde Papara’nın sistematik ve yoğun şekilde kullanıldığı, şirketin bu suçu işlenmesini ve suçun işlenmesinde para transferini kolaylaştırdığı belirtildi.

TMSF tarafından PPR Holding A.Ş. olmak üzere sekiz şirkete kayyım atanırken şunlara el konuldu: