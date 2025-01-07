Sadettin Saran’a ‘yasadışı bahis’ soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı

İş insanı Sadettin Saran hakkında yasadışı bahis iddiasıyla yürütülen soruşturmada sulh ceza hakimliği, ‘yurt dışına çıkış yasağı’nı içeren adli kontrol tedbiri kararı verdi.
İstanbul başsavcılığınca Saran hakkında yasadışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda bugün İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, Saran hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.
Saran, yürütülen soruşturma kapsamında 26 Aralık’ta ifade vermişti.