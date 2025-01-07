Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sadettin Saran’a ‘yasadışı bahis’ soruşturmasında yurt dışına çıkış yasağı

İş insanı Sadettin Saran hakkında yasadışı bahis iddiasıyla yürütülen soruşturmada sulh ceza hakimliği, ‘yurt dışına çıkış yasağı’nı içeren adli kontrol tedbiri kararı verdi.

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, yasadışı bahis soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi.
Sadettin Saran. Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığınca Saran hakkında yasadışı bahse teşvik iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.


Bu kapsamda bugün İstanbul 8’inci Sulh Ceza Hakimliği, Saran hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

Saran, yürütülen soruşturma kapsamında 26 Aralık’ta ifade vermişti.

Sadettin Saran, yasadışı bahis soruşturmasında ifade verdi

Kerimcan Durmaz ‘yasadışı bahis’ten gözaltında

SON HABERLER