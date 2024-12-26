Sadettin Saran, yasadışı bahis soruşturmasında ifade verdi

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, yasadışı bahis soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi.

Sadettin Saran. Fotoğraf: AA

Saran, İstanbul Başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırıldı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’na ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

İstanbul başsavcılığı da Saran’ın gözaltına alındığı haberlerini bir yalanladı ve şu bilgiyi verdi:

“Bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024’te savunması alınmıştır.”