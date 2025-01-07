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Yaramazlara biraz batar!

Kerimcan Durmaz ‘yasadışı bahis’ten gözaltında

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, yasadışı bahise teşvik iddiasıyla gözaltına alındı.

Fotoğraf: @kerimcandurmaz / Instagram

İstanbul başsavcılığı yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplarla, yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmaları sürüyor.


Bu kapsamda Kerimcan Durmaz hakkında da soruşturma başlatıldı.

Durmaz, 7258 sayılı ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na muhalefet etmekle suçlanıyor.

Daha önce de Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç dahil 16 şüpheli aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı. Mahkeme, Ortaç ve Erbil’in ev hapsiyle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Durmaz, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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