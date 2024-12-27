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Yaramazlara biraz batar!

Fenomenlere 'yasadışı bahis' operasyonu: Dört gözaltı

İstanbul’da sosyal medya fenomenlerine düzenlenen ‘yasadışı bahis’ operasyonunda dört şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İstanbul başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yüksek takipçisi olan fenomenlere ait sosyal medya hesaplarında yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı belirlendi.


Kimliği tespit edilen sekiz şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz ve Buse Şahin gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yurt dışında olduğu belirlenen diğer üç şüpheli şöyle:

  • Buse Plan
  • Okan Serbes
  • Tuna Yurdakul

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