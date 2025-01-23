Galatasaray'a 'yasadışı bahse teşvik' soruşturmasında takipsizlik kaldırıldı

Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş, Galatasaray Sportif A.Ş. ile Galatasaray yöneticisi Eray Yazgan hakkında ‘yasadışı bahse teşvik’ suçundan verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

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1 Ekim 2024’teki takipsizlik kararına Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca itiraz edildi.

İtirazda, eksik ve yetersiz araştırma yapıldığı, 14 Eylül 2024’teki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Galatasaray’ın sahasındaki dijital led panolarında ve Galatasaraylı futbolcuların formalarında ‘meritking.news’ reklamlarının yer aldığı hatırlatıldı.

Galatasaray’ın resmi internet sitesinden 15 Eylül 2024’te ‘meritking.news’ markasıyla 14 milyon 60 bin dolar artı KDV bedelle sponsorluk sözleşmesi imzalandığının açıklanması da itirazda belirtildi.

‘Meritking sitesi araştırılmalı’

Takipsizlik kararını kaldıran İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nin karar yazısında söz konusu internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) engellenmesi talebinde bulunuldu.

Ayrıca ‘ceza sorumluluğunun şahsiliği’ maddesine göre ‘tüzel kişi içindeki gerçek kişiler ve bunların sorumluluklarının tespit edilmesi’ gerektiği kaydedildi.

Kararda, sitenin şirket yetkililerinden kimlerin olayla ilgili bilgisi olduğunun tespit edilerek savunmalarının alınması ve sitenin yurt dışı kaynaklı olup olmadığının da incelenmesi gerektiği belirtildi.

‘Eksik soruşturma yapıldı’

Hakimliğin kararında şunlar yazıldı:

“Söz konusu materyaller üzerinde teknik uzman bilirkişi incelemesi yapılması, yine söz konusu site kullanılarak para kazanma hareketi gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti bakımından araştırma yapılarak, söz konusu site ile elde edilen bir gelir olup olmadığı, varsa bu paranın nakline aracılık eden kişiler tespit edilerek ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadesine başvurulması gerektiğinden, eksik ve yetersiz soruşturma yapıldığından soruşturmanın genişletilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.”

Kararda, soruşturmanın genişletilmesine ve dosyanın gereği yapılmak üzere İstanbul başsavcılığına iade edilmesine karar verildiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın 14 Eylül 2024’te ‘meritking.news’ isimli sitenin ‘meritking’ isimli yasadışı bahis sitesine ait olduğuna ve sponsorluk anlaşmasının suç teşkil ettiğine dair müracaatı üzerine soruşturma başlatıldı.

Galatasaray, ‘meritking.news’ isimli sitenin haber sitesi olduğu düşüncesiyle sponsorluk görüşmelerine başlandığını, sitenin isminin kullanılması hususunda Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) görüş alındığını, TFF’nin 13 Eylül 2024’te ‘Uygundur’ cevabı vermesi üzerine sözleşme imzalandığını belirtti.

Net Holding A.Ş’den Galatasaray Spor Kulübü’ne 16 Eylül 2024’te ‘merit’ markasının ‘meritking’ sitesinin yasadışı bahis sitesi olduğuna ilişkin ihtar yapılması üzerine Galatasaray, sponsorluk sözleşmesinin 17 Eylül 2024’te askıya aldı. Aynı günkü maçta site reklamlarını kullanmayı bıraktı.

30 Eylül 2024’teyse Galatasaray siteyle sözleşmeyi feshetti.

11 Ekim 2024’te de İstanbul başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.