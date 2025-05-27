Papara'ya kayyım atandı: Sahibi dahil 13 kişi için gözaltı kararı

Ödeme kuruluşu Papara hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi için gözaltı kararı verildi.

Şirketeyse Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyım atandığı belirtildi.

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TRT Haber’in aktardığına göre İstanbul başsavcılığı, MASAK tarafından hazırlanan raporları esas alarak yeni bir soruşturma başlattı.

Papara’ya ‘suç örgütü kurma’, ‘kara para aklama’ suçlarından operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında PPR Holding A.Ş.’ye el konularak kayyım atandı.

Papara’nın, yasadışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu öne sürüldü. 26 binden fazla hesabı kontrol eden örgütün elebaşının Ahmed Faruk Karslı olduğu iddia edildi.

Yaklaşık 100 farklı yasadışı bahis sitesinde yapılan işlemler sayesinde yüklü miktarda suç geliri elde edildiği belirlendi.

13 zanlı hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait çok sayıda gayrimenkul ve taşıta da el konuldu.

Ayrıca aralarında Papara’nın da olduğu sekiz şirkete kayyım atandı.