MASAK'ın 'Papara' raporu: 26 bin hesaptan yasadışı bahis oynatılmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK), Papara’ya ilişkin raporundan detaylar paylaştı: “26 bin 12 hesaptan yasadışı bahis oynatıldı, işlem tutarı yaklaşık 12,9 milyar lira.”

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Bu sabah yasadışı bahis soruşturmasında ödeme kuruluşu Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 13 kişi gözaltına alındı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da Papara dahil 10 şirkete kayyım atadı.

Yerlikaya operasyona dair X‘ten şu açıklamayı yaptı: “Papara sistemlerinde ‘yasadışı bahis’ amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.”

Ardından MASAK’ın şunları tespit ettiğini duyurdu:

26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasadışı bahis oynatıldı

İşlem tutarı 12 milyar 879 milyon 558 bin lira

Bu hesaplarda toplanan paralar 274 farklı hesaba aktarıldı

Bu hesaplardan dört farklı yasadışı bahis sitesiyle ilişkili beş şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldı.

Yerlikaya operasyon ilişkinse şu bilgileri verdi: “Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, altı deniz aracına, 74 araca ve sekiz konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar liralık mal varlığına el konuldu.”

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire… pic.twitter.com/beg8cBIo8P — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 27, 2025



