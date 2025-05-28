Papara özür diledi: Kullanıcı fonları güvence altında

Kayyım atanan ödeme kuruluşu Papara aksaklıklar nedeniyle özür diledi, kullanıcı fonlarının ‘güvence altında’ olduğunu duyurdu.

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Dün sabah yasadışı bahis soruşturmasında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 13 kişi gözaltına alınmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da Papara dahil 10 şirkete kayyım atamıştı.

Merkez Bankası (MB) dün platformdaki işlemlere günlük limit uygulanacağını açıklamıştı.

Papara’nın X‘teki açıklaması şöyle:

* Kamuoyuna ve değerli kullanıcılarımıza Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

* Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

* 6493 sayılı kanunun 22’nci maddesi kapsamında ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

* Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz.