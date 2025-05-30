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Papara odaklı soruşturmada şirketin sahibi dahil 11 kişi tutuklandı

Ödeme kuruluşu Papara hakkında yürütülen ‘yasadışı bahis’ soruşturmasında 11 kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

27 Mayıs’ta ‘yasadışı bahis’ soruşturmasında Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da Papara dahil 10 şirkete kayyım atamıştı.


Papara’nın, yasadışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu öne sürüldü. 26 binden fazla hesabı kontrol eden örgütün elebaşının Karslı olduğu iddia edildi.

Gözaltındaki 15 kişiden şirketin sahibi Karslı dahil 11’i tutuklandı. Dört kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ahmed Faruk Karslı. Fotoğraf: Papara

Tutuklanan isimler şöyle:

  • Ahmed Faruk Karslı
  • Dilek Gezer
  • Kadir Can Köse
  • Sadık Yıldırım
  • Cengiz Sevim
  • İlker Diker
  • Murat Arslan
  • Cenab Doğru
  • Funda Fırat Demirci
  • Volkan Nazmi Metin
  • Ziya Uçar

Papara’nın sahibi Ahmed Faruk Karslı kimdir?

Hukuk fakültesi mezunu olduğu aktarılan Ahmed Faruk Karslı, perakende ve fintek (finansal teknoloji girişimleri için kullanılan kısaltma) sektörlerinde bir girişimci.

2015’te Papara Elektronik Para A.Ş.’yi (Papara) kuran karslı 2020-2022 arasında şirketin CEO’suydu.

2021’de çatı olarak kurulan PPR Holding’in de kurucuları arasında. Karslı, Şubat 2025’te Papara CEO’luğunu tekrardan devraldı.

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