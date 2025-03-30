Özel, Trabzon'da imza kampanyası başlattı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da imza kampanyası başlattı.

Fotoğraf: CHP

Özel, Ramazan Bayramı’nın ilk günü İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’a gitti. Meydanda şöyle konuştu:

* Ben Manisa’nın bir evladı olarak ilk kez bir bayram sabahında başka şehirdeyim. Çünkü bu şehrin evladı olan Ekrem İmamoğlu kendi şehrinden, ilçesinden, köyünden, bayram namazını kılacağı camiinden, o caminin cemaatinden haksız şekilde koparıldı ve Silivri cezaevinde şu anda tutuluyor.

* Bu ülke geçtiğimiz Pazar günü, altı gün önce onun için ayağa kalktı ve 15,5 milyon insan, dayanışmasını göstermek için gitti, resmi olmayan bir seçimde, 13,5 milyonu üyesi olmadıkları bir partinin çağrısıyla sandığın başına geçti ve ona oy attı. O günden beri bütün dünya, Türkiye’de yaşanan ve siyaset tarihinin en büyük direnişi en büyük eylemliliği olan o halk oylamasını konuşuyor. Türkiye’ye heyetler halinde dünyadan geliyorlar bizlerle görüşüyorlar.

Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluk halini ne dünya, ne Avrupa, uluslararası toplum kabullendi. İlk günlerde yolsuzluk söylemi herkesi şaşırtıp, “Bu konuda bir delil var mı, nasıl olur?” denirken 55 tane sabıkası olan, kadına karşı şiddetten, tacizden, tecavüzden, dolandırıcılıktan sabıkası olan bir gizli tanığın, ismi bile olmayan, ağaç isimleri vermişler, Meşe, Ladin, Çınar, bir gizli tanığın iftiraları ile içeride tutuluyor. Allah şahit ki, herkes biliyor ki İmamoğlu’nun suçu Erdoğan’ın rakibi olmaktır. Hepimiz biliyoruz ki İmamoğlu’nun içeri atılmasının sebebi, geçmişte Tayyip beyi yenmiş olması, gelecekte de onu yenecek güçte, dirayette, kararlılıkta bir aday olmasıdır.

İmza kampanyası

* Şimdi buraya geldik. Hasan Amcamın misafiri olduk milletvekillerimizle birlikte, parti üyelerimiz, MYK üyelerimizle birlikte. Sabah köyümüzde bayram namazından sonra ilk imzayı 96 yaşında annem attı. Ardından bütün köy imzasını attı. Şimdi biz burada kendi memleketinde Trabzon’da, merkez ilçede, Ortahisar’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtının önünde, onun partisinin Genel Başkanı olarak kendi memleketinden imza kampanyasını başlatmaya geldim.

* Metni buradan bir kez daha okuyorum. Daha sonra gazeteci arkadaşlarımızın da müsaadesiyle burada düzenli bir sırayla Trabzonlular erken bir saatte toplanmışlar. Biz, ‘Trabzon’da bayram namazı, ardından bu meydanda imza’ deyince, biz köydeydik, bayram namazı saatinden beri bu meydanı dolduran, bekleyenler var. Onlarla imza kampanyasını başlatacağız. Buradan ifade edeyim, bu imza kampanyası, “Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum” diyen milyonların, adayını ve seçimi çağıracağı bir imza kampanyasıdır.

* Türkiye’de 81 ilde 973 ilçede, mahalle mahalle bu kampanyayı sürdüreceğiz. CHP’liler tüm mahalledeki üyelerimiz mahalle mahalle bu imza föylerini gezdirecekler, imzaları toplayacaklar. Her sayfada 25 imza toplayacağız. Ve bu ülkedeki madem ki cumhurbaşkanı 50+1 ile oluyor. Seçmenin yarısından bir oy, bir imza fazlasını toplayana kadar, dünya siyaset tarihinin en büyük imza kampanyasını burada başlatıyoruz.

* Geçen hafta 15 milyonun verdiği umutla, 1 milyon 900 bini geçen üyelerimizin enerjisi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği devrimci güçle, inançla, gayretle, azimle bu kampanyayı yapacağız. Ve Ekrem İmamoğlu o demir parmaklıkların ardından çıkana kadar, Ekrem İmamoğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna sizlerin seçeceği Cumhurbaşkanı olarak oturana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

* Buraya imza koyan vatandaşlarımız imzalarını teslim edecekler ve tarihe geçecekler. Bir çağrı merkezi numaramız olacak, Türkiye’ye duyuracağımız. Kendisine imza için kapısı çalınmayan bizi aradığında, oraya imzayı yollayacağız.

* Bütün il başkanlıklarımız, ilçe başkanlıklarımız, kentlerin meydanları, meydanlarda masalarla, AVM’lerde masalarla, Cuma günleri camilerden Cuma çıkışında meydanlara koyduğumuz masalarla, geceleri parklara koyacağımız masalarla, üniversitelerin girişlerine koyacağımız masalarla biz size ulaşacağız. Herkesten talebimiz bu boş kağıda sadece imza atmak değil, alıp o kağıdı doldurup 25 kişinin iradesini gelip bizlere teslim etmek. Bu büyük kampanya Türkiye’nin önünü açacak. Yoksulluğu bitirecek olan da işsizliği bitirecek olan da adaletsizlikleri bitirecek olan da gençlerin umudunu artıracak, onları bu ülkeye bağlayacak olan da hepimizin yüzünü güldürecek olan da bir ilk adımla başlayacak, o ilk adım da bu imza olacak.

Erdoğan’ın iki Hizbullahçıyı affetmesine tepki

* Cumhurbaşkanı’nın sağlık gerekçeleriyle af yetkisi kullanması, Anayasa’da tanımlanan bir hak. Biz bugün cumhurbaşkanı son günlerde yaşananları görür, gözü yaşlı anneleri görür, cumhurbaşkanı, 16 yaşında çocukları, onları evde bekleyen kardeşlerinin gözyaşlarını görür, babaların bugün bayram sofrasında evladının yerinin boş kalmasına gönüllerinin razı olmadığını görür, hiç olmazsa tutuklamaya itirazlar var, bu konuda bir kendi niyetini ifade etse, dese ki “Gençler bayramda evlerine dönse iyi olur” onun talimatıyla iş görenler gereğini yapar diye düşünüyorduk. Ama maalesef o günahsız, elinde kir, kan olmayan tertemiz evlatları ailesi ile buluşturacağına Hizbullahçı terör örgütünün, domuz bağcıların, elinde kan, kir olanların affedilmesini tercih etti bu bayram gününde.

* Erdoğan’a şu kadarını söylüyorum. Zulüm ile abad olunmaz. Bu kadar zulmün sonu felakettir. Bu ülkeyi bir felakete sürükleme. Bu ülkenin gencecik evlatlarına zulmetmeyi bırak. İstediğin kadar kötülük yap, yine de bu iyiliğe, annelerin gözyaşlarına, küçük kardeşlerin dualarına, ninelerin dualarına yenileceksiniz, yenileceksiniz, yenileceksiniz.