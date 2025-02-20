Özel'den Şimşek'e öneri: Slaytına TÜSİAD başkanını da eklesin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “TÜSİAD başkanının iki polisin kolundaki fotoğrafını ‘Türkiye’deki yatırım ortamı bu kadar müsait’ diye gösterebilir” dedi.

Fotoğraflar: CHP

Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Gökan Zeybek’le Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ı partisinin İstanbul il başkanlığında ziyaret etti.

İki lider ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalar bulundu.

TÜSİAD yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Aras’ın polis eşliğinde ifade verip mahkemeye çıkarılmasını eleştiren Özel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’eyse şöyle seslendi:

“Sunumlar yapıyor. Sunumunu tek slayta indirsin; ‘Türkiye yatırım yapmak için böyle bir ülke’ desin. TÜSİAD başkanının iki polisin kolundaki fotoğrafını, Türkiye’deki yatırım ortamı bu kadar müsait diye gösterebilir.”

Özel: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz

Özel şöyle konuştu:

* Bugün öğleden sonra Silivri Cezaevi’nde sevgili Can Atalay’ı ziyaret edeceğim. Onun yanında tutuklu belediye başkanlarımızı ve Gezi davasından hepimiz adına tutuklu olan arkadaşlarımızı ayrı ayrı ziyaret edeceğim.

* Biraz önce ifade edildiği gibi iktidar, muhalefete ayrı ayrı saldırarak, bazen çok stratejik hedefler belirleyip o hedefler üzerinden muhalefeti bölmeye çalışarak, hatta bir siyasi partinin iç işlerine müdahale edip, daha önce de ifade etmiştim. CHP’ye karşı yargı eliyle bir siyasi operasyon ve darbe girişiminde bulunarak 1,5 yıl önce bitmiş bir kurultayı ve olağan kurultay sürecine altı ay kalmış bir yerde 1,5 yıl önce yapılmış bir kurultayı iptal etmeye kalkacak kadar bir darbe ittifakını örgütlemeye çalışarak bu iktidar her şeyi deniyor. Bunun karşısında yapılabilecek tek şey muhalefetin birlikte olmasıdır.

* Bütün halinde güçlü bir itirazı, güçlü bir direnişi hep birlikte örgütlenmesidir ve sonunda da bu iktidara karşı seçim sandığında hep birlikte olmaktır. Bu hep birlikte olmaktan ittifakları değil, bu iktidara karşı muhalefetin birbirine güç vererek, birbirinden güç alarak mücadele etmesinden bahsediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi bizim çok uzun yıllardır emek mücadelesinde duyduğumuz şimdi de siyasette bir arada olmanın ve bir arada mücadele etmenin simge sözleriyle biz de “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyoruz.

‘Başvurunun hukuki zemini yok’

* (CHP’nin kurultayına açılan iptal davası) Yapılan başvurunun hukuki bir zemini yok, siyaseten yıpratma başvurusudur. Başvuru bugünkü iktidarın CHP’nin birinci parti olmasından, Türkiye’de bu iktidara itiraz edenlerin çok büyük bir çoğunlukla bu iktidarı savunan Cumhur İttifakı’nın çok ilerisinde olmasından duyulan rahatsızlık ve panikle CHP’yi karıştırmaya, tartıştırmaya, bu tartışmadan medet ummaya çalışanların yaptığı bir planlamadır. Orada da Lütfü Savaş, sadece bu kirli oyunun kullandığı bir piyondur.

‘Mehmet Şimşek slaytına TÜSİAD başkanının polisin kolundaki fotoğrafını da eklesin’

* Mehmet Şimşek sunumlar yapıyor; sunumunu tek slayta indirsin, “Türkiye yatırım yapmak için böyle bir ülke” desin. TÜSİAD başkanının iki polisin kolundaki fotoğrafını, Türkiye’deki yatırım ortamı bu kadar müsait diye gösterebilir.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan (sol 2). Fotoğraf: AA

* Herhalde Mehmet Şimşek’in en son isteyeceği fotoğraf, kendisi açısından o fotoğraftır. Yani hukuk güvencesinin olmadığı, mülkiyet güvencesinin olmadığı, insanların ifade özgürlüğünün olmadığı bir ülkeye kimse gelip de yatırım yapmak istemez.

* TÜSİAD’ın yapmış olduğu geçen haftaki açıklamadan sonra durdular, beklediler. Erdoğan’ın dün verdiği startla o görüntüleri yaşattılar. Sadece TÜSİAD değil, sendikalar, dernekler, vakıflar, siyasetçiler bunu söylüyor. Muhalif gazeteciler bunu yazıyor. Muhalefet hangi kanattan olursa olsun aynı sert muameleye tabi tutuluyor. Çünkü bütün maksat “Kimse sesini çıkarmasın, sesini çıkaranın başına bu gelir.”

* Dün de Erdoğan şöyle bir şey yaptı; ‘Bugüne kadar sendikacıları, işçileri, öğrencileri, gazetecileri, siyasetçileri cezalandırıyorduk. Bakın kimsenin garantisi yok. Sermayenin temsilcilerinin de başına aynı şey geliyor. Kimse ağzını açmaya kalkmasın.’ Grup toplantısında söylemiştim bir Afrika atasözünü; “Ormandan dışarıya doğru aslanla ceylan, sırtlanla kaplan bir arada kaçıyorsa; birileri ormanı yaktı” demektir. Orman yanıyor, Türkiye yanıyor.

* Dünkü görüntüler, TÜSİAD’ın muhatap olduğu muamele, bütün Türkiye’ye gözdağıdır. Muhalefet zaten bu gözdağına çoktandır bedel ödüyordu. Şimdi sırayı TÜSİAD’a getirdiler. Biz özgürlükleri savunan, hukuku savunan, demokrasiyi savunan kim varsa onun yanındayız, arkasındayız ve her türlü özgürlüğü savunuyoruz.

‘Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz’

Erkan Baş’sa şunları söyledi:

* Türkiye çok ağır bir süreçten geçiyor buna ilişkin değerlendirmeler yaptık. Nedeni çok basit Türkiye şu an itibarıyla Yunanistan nüfusu kadar işsizin, Hollanda nüfusu kadar da yoksulun yaşadığı hale geldi. Bu iktidarın da devam etmesinin yolu toplumun tüm kesimlerinin yargı sopasıyla dövüle dövüle mahkum edilmesi. Buna isyan edenlerin polis copuyla, cezaeviyle sindirilmesi olduğunu görüyoruz.

* İktidar bir oyun planlıyor. Kendisi dışında kimsenin konuşamayacağı. Dün en son örneğini gördük. Bizi, mücadele edenleri satın alabilecek bir para yoktur. Bizi korkutabilecekleri herhangi bir enstrümanları da yoktur. Bu ülkede kim iktidara karşı mücadele ediyorsa sonuna kadar onun yanındayız. Hep birlikte kurtulacağız. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz.