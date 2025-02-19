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Yaramazlara biraz batar!

Kurultay davası: Savaş'ın 'yönetim görevden uzaklaştırılsın' talebine ret

Mahkeme, CHP’nin son kurultayının iptali için dava açan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın ‘derhal tedbir’ talebini reddetti.

Fotoğraf: Arşiv

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Hatay’dan CHP adaylığı seçim boyunca tartışılan Savaş, 11 Aralık 2024’te Özgür Özel yönetimi tarafından partiden ihraç edilmişti.


4-5 Kasım 2023’te düzenlenen ve Özel’in seçildiği CHP’ye kurultayına soruşturma başlatılırken, Savaş da iptal için Ankara 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Dava dilekçesinde ‘CHP MYK, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun derhal verilecek tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılması’ istenmişti.

ANKA’nın haberine göre mahkeme bu talebi reddetti.

Savaş kurultaya ilişkin soruşturmada da 25 Şubat’ta Ankara başsavcılığına ifade verecek.

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