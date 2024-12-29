Özel'den İmralı açıklaması: Şehit ailelerinin hassasiyeti gözetilmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetinin dünkü İmralı ziyaretine ilişkin “En önemli kriterlerimizden birisi şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Fotoğraf: AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 22 Ekim’de şu çağrıyı yapmıştı: “Terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.”

Bahçeli’nin çağrısı ardından süreçteki ilk somut adım dün atılmış, DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, İmralı Cezaevi’nde PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmüştü.

Görüşmenin ardından Dem Parti, Öcalan’ın düşüncelerine yer verilen bir metin paylaşmıştı.

Bu metinde Öcalan da ‘sürecin başarısı için’ en önemli zeminin TBMM olduğu vurgusunu yaptı: “Türkiye’deki tüm siyasi çevrelerin dar ve dönemsel hesaplara takılmadan inisiyatif alması, yapıcı davranması ve pozitif katkı sunması elzemdir. Bu katkıların en önemli zeminlerinden biri de şüphesiz TBMM olacaktır.”

Özel, Dem Parti heyetinin İmralı ziyaretinin ardından ANKA‘ya ilk açıklamasında, görüşmeden sonra paylaşılan metni okuduğunu söyledi.

Özel, “Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz” dedi.

Özel ayrıca, partisinin en önemli kriterlerinden birinin de ‘şehir ailelerinin ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesi’ olduğunu söyledi:

“Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’da yaptıkları görüşmeden sonra duyurdukları açıklamayı okudum. Kendileri bizden de tıpkı diğer partiler gibi randevu isteyeceklerini belirttiler. Prensip olarak bütün partiler ile diyalog zeminindeyiz ve tüm iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Bizim sürece ilişkin yaklaşımımız net. Başından beri çözüm zemininin TBMM olması gerektiğini savunuyoruz. Sürecin şeffaf yürütülmesinden yanayız.

En önemli kriterlerimizden birisi de şehit ailelerinin ve gazilerimizin hassasiyetlerinin gözetilmesidir. Bu çerçevede gelişmeleri takip ediyoruz, henüz elimizdeki bilgiler derinlemesine bir yorum yapmaya yeterli değil. Detaylara hakim olunca, yetkili kurullarımızda değerlendirmeleri yapıp, kamuoyu ile paylaşacağız.”