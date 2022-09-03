OnlyFans, içerik üreticilerine bir buçuk yılda 4 milyar dolar kazandırdı

Sahibi Ukraynalı ABD vatandaşı Leonid Radvinski’ye 18 ayda 500 milyon dolar kazandıran OnlyFans, 2021’de içerik üreten 2,5 milyon kişiye toplam 4 milyar dolar ödedi.

Kullanıcılarıysa sadece geçen yıl OnlyFans’te 4,8 milyar dolar harcadı.

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OnlyFans belli bir ücret karşılığında abonelerine fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan içerik sağlayıcılarına para kazandıran bir platform.

Platformu 2016’da Britanya’da kuran Tim Stokely, yüzde 75 hissesini 2018’de porno sektörünün en büyük sohbet sitelerinden MyFreeCams’in kurucusu Radvinsky’e sattı. Pandemi döneminde harcamaların beş katına çıktığı OnlyFans’in bugün dünya çapında 220 milyon kullanıcısı ve iki milyondan fazla içerik üreticisi var.

BBC’nin aktardığına göre platform, 2021’de kullanıcı sayısını bir önceki yıla göre yüzde 128 ve içerik üretici sayısını yüzde 34 oranında artırdı.

İçerik üreticilerinin ortalama kazançları bir önceki yıla göre iki katından fazla arttı.

OnlyFans, içerik üreticilerine tüm ödemelerden yüzde 20 komisyon alıyor.

Platform, sahibi Radvinski’ye 18 ayda 500 milyon dolar kazandırdı.

2021’de OnlyFans için içerik üreten 2,5 milyon kişiye toplam 4 milyar dolar ödenirken, kullanıcılar sadece geçen yıl platform üzerinde 4,8 milyar dolar harcadı.

2020’de 61 milyon dolar vergi öncesi kar açıklayan şirket, geçen yıl bu miktarı 433 milyon dolara çıkardı.