OnlyFans ısrarı dizideki rolünden etti

Britanyalı oyuncu Sarah Jayne Dunn (40), OnlyFans’te paylaştığı fotoları kaldırmayı reddedince Channel 4’ta yayınlanan pembe dizi Hollyoaks’un kadrosundan çıkarıldı.

Fotoğraf: PA Media

OnlyFans belli bir ücret karşılığında abonelerine fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan içerik sağlayıcılarına para kazandıran bir platform.

‘Mandy’ karakterini canlandıran oyuncu iki hafta önce Instagram’dan OnlyfFans’te fotoğraf paylaşma kararının gerekçelerini özetle şöyle açıklamıştı: “Bu kararı almak için uzun süre düşündüm. Kontrolü elime almayla ilgili bir karar. Geçmişte erkek dergilerine, takvimlere kapak oldum. Çekimlerden zevk aldım ama asla bana söz hakkı tanındığı hissiyatına sahip olmadım. Başkalarıyla rekabete sokuldum. Seçilmediğimde kötü hissettim. Fotoğraflarıma benim onayım olmadan gereksiz yere müdahale edildi, fotoşoplandı. Yaş aldıkça kontrolün kendimde olmasının önemini anladım. Değerimi bilerek kendi sınırlarımı koymanın önemini.”

Ancak dizinin yapımcıları onun bu kararından hoşnut olmadı ve oyuncu kadrosundan çıkardı. Yapımcının açıklamasında, Sarah Jane Dune’un tutumunun Holloaks’un hedef kitlesiyle örtüşmediği vurgulandı ve oyunculara ‘bu tür fotoğrafları’ satma izni verilmediği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hollyoaks’un çok sayıda genç izleyicisi var, oyuncularımızı dizide de gerçek hayatlarında da yakından takip ediyorlar. Onlara karşı sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz ve bu nedenle dizide hiçbir oyuncunun 18+ sitelerde aktif olmasına izin vermiyoruz, Sarah’la Mandy rolüne devam edebilmesi için bir çözüm yolu bulmayı ümit ettik. Onun OnlyFans’te içerik paylaşmaya devam etme yönündeki seçimine saygı duyuyoruz. Ayrılmasından dolayı üzgünüz.”

Ekim 1995’ten beri yayınlanan dizide ilk olarak 1996’de rol alan Sarah Jayne Dunn uzun bir aradan sonra, dört yıl önce yeniden kadroya dahil edilmişti.