Onlyfans pornografik içeriği yasaklama planını askıya aldı

Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen sosyal paylaşım platformu OnlyFans pornografik içerikleri yasaklama planını askıya aldı.

OnlyFans belli bir ücret karşılığında abonelerine fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan içerik sağlayıcılarına para kazandıran bir platform.

Kullanıcıların, şirketin politikasına uygun olmaları koşuluyla çıplak fotoğraf ve video yayınlamalarına izin verilmesini içeren plan ekim itibariyle devreye girecekti.

Platformun Twitter hesabında planın askıya alındığı duyuruldu. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Sesinizi duyurduğunuz için herkese teşekkürler. OnlyFans katılım demektir. Tüm içerik oluşturucular için bir yuva olmaya devam edeceğiz. İçerik oluşturuculara resmi bir bildirim kısa süre içinde e-postayla gönderilecektir.”

Thank you to everyone for making your voices heard.



We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.



OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators. — OnlyFans (@OnlyFans) August 25, 2021

Sitenin 130 milyon kadar kullanıcısı olduğu belirtiliyor. İçerik oluşturucular, yemek pişirmeden fitness videolarına kadar çeşitli içerikler yayınlasa da platform, en çok pornografik içerikleriyle biliniyor.