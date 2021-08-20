OnlyFans pornografik içeriği yasaklıyor

Yetişkinlere yönelik içerikleriyle bilinen sosyal paylaşım platformu OnlyFans, ekim ayı itibariyle pornografik içeriklere sitede izin vermeyeceğini duyurdu.

OnlyFans belli bir ücret karşılığında fotoğraf, video ya da ‘online arkadaşlık‘ içerikleri sunarak çoğunluğu kadınlardan oluşan bir kesime gelir kapısı yaratmıştı. Şirket, salgının da etkisiyle yüzde 400 artan harcamalarla 1 milyar dolara yakın gelir elde etmişti.

Sitenin 130 milyon kadar kullanıcısı olduğu belirtiliyor. İçerik oluşturucular, yemek pişirmeden fitness videolarına kadar çeşitli içerikler yayınlasa da platform, en çok pornografik içerikleriyle biliniyor.

Pornografik içeriklere yönelik kararın, platformun ödeme sağlayıcıları ve bankacılık ortaklarından gelen baskının ardından alındığı bildirildi. Ancak kullanıcıların, OnlyFans’ın politikasına uygun olmaları koşuluyla çıplak fotoğraf ve video yayınlamalarına izin verilecek.