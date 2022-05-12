Nebati duyurdu: Enflasyonla mücadelede ‘cesur adım’ dönemi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, firmaların ‘fiyat politikalarında cesur adımlar atacağını’ söyledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi enflasyonu yüzde 69,97 olarak açıklamıştı. Bağımsız sosyal bilimcilere göre bu oran daha yüksek.

Ancak iktidar enflasyonla ilgili şu ana kadar herhangi bir önlem almış değil. Ekonomi yönetiminin enflasyonla ilgili tahminleri de tutmuyor.

Nebati, 14 Ocak’ta ABD’li haber ajansı Bloomberg’e verdiği röportajda enflasyonun ocakta pik yapıp ardından düşüşe geçeceğini söylemişti. Ancak bu tarihten itibaren Nebati nisan, mayıs, yaz ayları ve yıl sonunu işaret eden yeni tahminler yapsa da ‘hesap tutmuyor’.

Dolar/TL’nin 15 barajını aşmasıyla bir öngörüsü daha tutmayan Nebati ‘enflasyonla mücadelede birlikten berekete’ programı çerçevesinde İstanbul’da sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Nebati toplantı sonrası Twitter’da şunları yazdı: “Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileriyle bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık. Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”