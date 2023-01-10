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Müslüme’nin annesinden itiraf: Kayınpederim bana cinsel saldırıda bulundu

Mersin’in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan üç yaşındaki Müslüme Yağal’ın annesi Selvi Yağal, tutuklu yargılanan kayınpederinin cinsel saldırısına uğradığını söyledi.

Müslüme’nin annesi Selvi Yağal ve dedesi Hasan Yağal

DHA’nın aktardığına göre Müslüme Yağal’ın ölümüne ilişkin, biri tutuklu dört aile bireyinin yargılandığı davanın duruşmasında, anne Selvi Yağal, daha önce yalandığı iddiaları doğruladı.


Selvi Yağal, davada tutuklu yargılanan kayınpederi Hasan Yağal’ın cinsel saldırısına uğradığını itiraf etti.

‘Suçluyu kayırma‘ suçundan tutuksuz yargılanan Selvi Yağal, daha önce diğer çocuğu A.Y.’nin DNA raporlarında babasının kayınpederi olduğu iddialarını kabul etmeyip, “Kayınpederimin suçu yok. Bana tecavüz etmedi. Bana bir şey yapmadı. DNA raporunu kabul etmiyorum” demişti.

Tarafları dinleyen mahkeme, Müslüme’nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, dede Hasan Yağal’ın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

Ne olmuştu?

Kış mevsimi nedeniyle Mersin’in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım’da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurduğu sırada Müslüme kaybolmuştu. 

Arama çalışmalarının 10’uncu gününde, ailesinin çadır kurduğu noktaya yedi kilometre uzaklıktaki çalılıkların arasında Müslüme’nin cansız bedeni bulunmuştu.

Müslüme’nin cansız bedeninin bulunduğu gün annesi Selvi, babası Mehmet, dedesi Hasan Yağal, anneannesi, babaannesi, kardeşleri ve halası dahil dokuz yakını gözaltına alınmıştı. Dede Hasan Yağal tutuklanmıştı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tarafından hazırlanan iddianamede dede Hasan Yağal hakkında ‘Kendini savunamayacak yakın akrabayı bir suçu gizlemek’, ‘delillerini ortadan kaldırmak amacıyla kasten öldürme’, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘cinsel amaçla cebir’, ‘tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’, ‘suçluyu kayırma suçuna azmettirme’ suçlarından, anne Selvi, babaanne Ayşe Yağal ile ağabey O.Y. hakkında ise ‘Suçluyu kayırma’ suçundan dava açıldı.

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