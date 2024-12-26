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Yaramazlara biraz batar!

Moskova'ya giden THY uçağı U dönüşü yaparak rotayı İstanbul'a çevirdi

İsveç merkezli, uçakları havadayken izleme olanağı sunan Flightradar24, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçağın Polonya’da U dönüşü yaptığını duyurdu.

Görsel: Flightradar24 ve Flightaware

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), başkent Moskova’daki dört havalimanının güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.


Flightradar24’ün X hesabından şunu paylaştı:

“Türk Hava Yolları’nın TK415 sefer sayılı uçağı Polonya üzerinden U dönüşü yaparak İstanbul’a dönüyor. Nedeni henüz bilinmiyor.”

THY’nin sayfasındaki bilgilere göre TK415 sayılı uçuş İstanbul-Moskova seferi. Bu nedenle dönüş gerekçesinin Moskova’daki havalimanların kapalı olması tahmin ediliyor. Ancak konuyla ilgili THY’den resmi bir açıklama gelmedi.

Diğer yandan uçuş verilerini anlık takip eden Flightaware’in verilerine göreyse, İstanbul’a gelen uçak başka rota üzerinden uçuşuna devam etti.

Saat 20.02 itibarıyla uçağın konum bilgisi. Görsel: Flightaware
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