İstanbul'dan ABD'ye giden THY uçağı U dönüşü yaptı: Nedeni bilinmiyor

İsveç merkezli, uçakları havadayken izleme olanağı sunan Flightradar24, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçağın İzlanda’dan U dönüşü yaptığını duyurdu.

Görsel: Flightradar24

Flightradar24’ün X hesabından önce şu paylaşıldı:

“Türk Hava Yolları’nın TK203 sefer sayılı uçağı İzlanda’nın kuzeyinde U dönüşü yaparak İstanbul’a geri dönüyor. Nedeni şu anda bilinmiyor.”

Daha sonra bilgi güncellenerek şöyle denildi: “Uçak şu anda Köln’e yönlendiriliyor.”

THY’nin sayfasındaki bilgilere göre TK203 sayılı uçuş, İstanbul-Seattle seferi.

Uçak, ABD’nin Washington eyaletindeki Seattle şehrine gitmek üzere bugün saat 15:20’de İstanbul Havalimanı’ndan zamanında kalktı. Uçak üç yaşında bir Airbus 350-900.

Konuyla ilgili THY’den henüz bir açıklama gelmedi.