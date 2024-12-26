Azerbaycan uçağını Rus füzesi düşürdü

Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait yolcu uçağının Rus füzesi nedeniyle düştüğünü duyurdu.

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Bugün Euronews’a konuşan Azerbaycan hükümet kaynakları çarşamba Kazakistan’ın Aktau şehrindeki Azerbaycan Hava Yolları ait yolcu uçağı kazasına bir Rus füzesinin neden olduğunu doğruladı.

Kaynaklara göre füze, Grozni üzerindeki bir drone hava faaliyeti sırasında 8432 sefer sayılı uçağa ateşlendi. Uçağın yanında patlayan füzenin şarapnel parçaları yolculara ve kabin ekibine çarptı.

Kaynaklar, pilotların acil iniş taleplerine rağmen hasar gören uçağın herhangi bir Rus havaalanına inmesine izin verilmediğini belirtti. Uçağa, Hazar Denizi üzerinden Kazakistan’daki Aktau’ya doğru uçması emredilmiş.

AA’ya da konuşan üst düzey Azerbaycanlı yetkililer, düşen uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından hedef alındığı iddialarını doğruladı.

Ukrayna da Azerbaycan uçağını Rus hava sisteminin düşürdüğünü iddia etmişti

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayollarına ait uçağın, Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü ileri sürmüştü.

Uçağın Rus hava savunma sistemince vurulduğunu iddia eden Kovalenko şöyle konuşmuştu:

“Bu sabah Bakü’den Grozni’ye uçan Azerbaycan Havayolları’na ait Embraer 190 uçağı, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldü.

Rusya’nın Grozni üzerindeki hava sahasını kapatması gerekiyordu ama bunu yapmadı.

Uçak, Ruslar tarafından hasar gördü ve Grozni’ye acil iniş yapıp insanların hayatını kurtarmak yerine Kazakistan’a gönderildi.”

Ne olmuştu?

Azerbaycan Hava Yolları’nın Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın Aktau yakınlarında düştüğü bildirilmişti.

AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov, uçakta beş kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını bildirdi.

Uçak kazasında ölenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.