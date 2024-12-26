Dönüş nedeni bilinmeyen THY uçağı İstanbul'a indi: ABD seferi yeniden başladı

ABD’ye giderken ani bir şekilde İzlanda’dan geri dönen Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul’a indi. Daha sonra gecikmeli olarak sefere başladı.

Görsel: Flightaware

İsveç merkezli, uçakları havadayken izleme olanağı sunan Flightradar24, Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçağın İzlanda’dan U dönüşü yaptığını duyurmuştu: “Nedeni şu anda bilinmiyor.”

THY’nin sayfasındaki bilgilere göre TK203 sayılı uçuş, İstanbul-Seattle seferiydi. 25 Aralık’ta 15:20’de İstanbul Havalimanı’ndan zamanında kalkmıştı. Yaklaşık dört saat sonra da rotasını değiştirmişti.

Uçuş verilerini derleyen Flightaware’in aktardığına göre uçak gece saatlerinde İstanbul’a indi. Daha sonra gecikmeli olarak sefer yeniden başladı.

Sosyal medyada uçağın radar arızası nedeniyle geri döndüğü iddia edildi. Ancak konuyla ilgili THY’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.