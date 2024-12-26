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Yaramazlara biraz batar!

Moskova'da dört havalimanı güvenlik gerekçesiyle uçuşa kapatıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), başkent Moskova’daki dört havalimanının güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

Fotoğraf: AA


Ajans açıklamasında Rusya’da olası dron saldırılarına dikkat çekti ve Moskova’daki Şeremetyevo Domodedovo, Vnukovo, Jukovski ve Kaluga havaalanlarının geçici olarak uçuşa kapatıldığını açıkladı.

DHA‘nın haberine göre ajansın açıklaması şöyle:

“Hava aracı ekipleri, hava trafik kontrolörleri ve havaalanı hizmetleri, uçuş güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alıyor. Güvenlik, her zaman birinci önceliğimizdir.”

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