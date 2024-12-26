NATO: Azerbaycan Hava Yolları'na ait düşen uçakla ilgili tam soruşturma yapılmalı

NATO, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında Azerbaycan Hava Yolları’na ait düşen yolcu uçağıyla ilgili tam soruşturma yürütülmesi çağrısı yaptı.

Farah Dakhlallah. Fotoğraf: X

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X’teki açıklamasında düşen uçakta hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye diledi.

Sözcü şunları söyledi:

“Kazada yaralananlara acil şifalar diliyor ve tam soruşturma yürütülmesi çağrısında bulunuyoruz.”

Ne olmuştu?

Azerbaycan Hava Yolları’nın Bakü-Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın Aktau yakınlarında düştüğü bildirilmişti.

AZAL Basın Sözcüsü Ferid Hüseynov, uçakta beş kişilik mürettebat ve 62 yolcu, toplamda 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Azerbaycan Başsavcılığı, ilk belirlemelere göre kazada 32 kişinin kurtulduğunu ve tedavi altına alındığını bildirdi.

Uçak kazasında ölenler için Azerbaycan’da bir günlük (26 Aralık) milli yas ilan edildi.

Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrii Kovalenko, uçağın, Rus hava savunma sistemince düşürüldüğünü ileri sürmüştü.

Bugün Euronews’a konuşan Azerbaycan hükümet kaynakları da çarşamba Kazakistan’ın Aktau şehrindeki Azerbaycan Hava Yolları ait yolcu uçağı kazasına bir Rus füzesinin neden olduğunu doğruladı.