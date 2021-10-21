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Yaramazlara biraz batar!

Moderna ve Johnson&Johnson’ın takviye doz aşıları için acil onay çıktı

 ABD’de yeni Covid-19 aşısı üreten Moderna ve Johnson&Johnson’un, takviye dozları için yaptığı başvurular onaylandı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna ve Johnson & Johnson tarafından yapılan her iki Covid-19 aşısının destekleyici dozlarına acil kullanım izni verdi ve ayrıca onaylanan üç aşıdan herhangi birinin ‘karıştır ve eşleştir’ yaklaşımıyla destekleyici olarak kullanılabileceğini bildirdi.


FDA’nın açıklamasına göre, 2. doz Covid-19 aşısını en az altı ay önce yaptırmış olanlar, 65 yaş üstü veya riskli işlerde çalışan 18 yaş üstü ABD vatandaşları, Moderna takviye aşısını yaptırabilecekken, 18 yaş ve üstü Johnson & Johnson aşısı yaptırmış olanlara ise ilk aşıdan iki ay sonra destek aşısı uygulanabilecek.

FDA’nın gelecek haftalarda Pfizer-BioNTech aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklar için onaylanıp onaylanmayacağına karar vermesi bekleniyor.

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