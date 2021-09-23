Moderna CEO’su: Salgın bir yıl içinde bitebilir

Moderna CEO’su Stephane Bancel, artan aşı üretiminin desteği ile corona virüsü salgınının bir yıl içinde bitebileceği görüşünde.

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İlk kez Çin’in Vuhan kentinde 2019 yılı aralık ayında ortaya çıkan corona virüsü nedeniyle şu ana kadar dünyada 219 milyon kişi enfekte oldu, 4,55 milyon kişi de yaşamını yitirdi. Türkiye’de ilk vakanın açıklandığı 11 Mart’tan bu yana ise 7 milyona yakın kişi hastalığa yakandı, 62 binin üzerinde can kaybı yaşandı.

İsviçre’de yayınlanan Neue Zuercher Zeitung’a konuşan Bancel’ın değerlendirmeleri şöyle: “Geçen altı ayda sektör genelinde aşı üretim kapasitelerindeki büyümeye baktığımızda, gelecek yılın ortasına kadar herkesin aşılanması için yeterli doza ulaşılacağı görülüyor. Bir yıl içinde normale dönüşün mümkün olabileceğini öngörüyorum“

Salgında durumun aşılama ile birlikte gribe benzediğini belirten Bancel şöyle devam etti: “Eğer aşılanırsanız iyi bir kış geçirebilirsiniz veya aşı yaptırmazsınız ve hastalanma, hastaneye yatma riskini alırsınız.”

ABD’li ilaç firması Moderna’nın aşısı, Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ardından Avrupa Birliği ve ABD’de onay verilen ikinci aşı olmuştu. Aşı, şu ana kadar Türkiye’de kullanılmadı.